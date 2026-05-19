ВСУ за ночь более 40 раз атаковали Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар Запорожской области подвергся более чем 40 атакам за ночь.
- Пострадавших нет, но гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили получили значительные повреждения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Энергодар подвергся более чем 40 атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Тем не менее, несмотря на масштаб разрушений, обошлось без пострадавших, добавил губернатор.
Кроме того, по информации Балицкого, ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской АЭС. Условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон в норме, подчеркнул глава региона.
По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, в последнее время украинские войска сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения Энергодара, таких как дизельные подстанции и городские АЗС.
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и ЗАЭС и запускают дроны. При этом, как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, секретариат Международного агентства по атомной энергии фактически не замечает этих атак и убийства украинскими военными российских граждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18