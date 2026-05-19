ВСУ за ночь более 40 раз атаковали Энергодар
10:00 19.05.2026 (обновлено: 16:01 19.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Энергодар подвергся более чем 40 атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на город Энергодар. Значительные повреждения получили гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак", — написал он на платформе "Макс".
Тем не менее, несмотря на масштаб разрушений, обошлось без пострадавших, добавил губернатор.
Кроме того, по информации Балицкого, ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской АЭС. Условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон в норме, подчеркнул глава региона.
По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, в последнее время украинские войска сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения Энергодара, таких как дизельные подстанции и городские АЗС.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, это город-спутник Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе: там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и ЗАЭС и запускают дроны. При этом, как отмечал глава "Росатома" Алексей Лихачев, секретариат Международного агентства по атомной энергии фактически не замечает этих атак и убийства украинскими военными российских граждан.
