Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото

ВСУ за ночь более 40 раз атаковали Энергодар

Пострадавших нет, но гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили получили значительные повреждения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Энергодар подвергся более чем 40 атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на город Энергодар . Значительные повреждения получили гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак", — написал он на платформе " Макс ".

Тем не менее, несмотря на масштаб разрушений, обошлось без пострадавших, добавил губернатор.

Кроме того, по информации Балицкого, ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской АЭС . Условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон в норме, подчеркнул глава региона.

По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, в последнее время украинские войска сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения Энергодара, таких как дизельные подстанции и городские АЗС.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра , это город-спутник Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе : там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России