заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: щит "Виктория" преодолеет более 200 метров под Москвой-рекой

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Виктория" преодолеет свыше 200 метров под Москвой-рекой в результате проходки между станциями метрополитена "ЗИЛ" и "Остров Мечты", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении указывается, что общая длина проходки тоннеля будет 1490 метров.

"При проходке правого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на участке Бирюлевской линии метро строителям предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях. Так, 210 метров щит "Виктория" пройдет под руслом затона Новинки", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В сообщении отмечается, что также щит пересечет трассу Замоскворецкой линии метрополитена. Это требует постоянного контроля режимов проходки и сверхточности при выполнении работ, а также высокой квалификации рабочих.