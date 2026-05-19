Ефимов: щит "Виктория" преодолеет более 200 метров под Москвой-рекой - РИА Новости, 19.05.2026
15:12 19.05.2026 (обновлено: 15:13 19.05.2026)
Ефимов: щит "Виктория" преодолеет более 200 метров под Москвой-рекой

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Тоннелепроходческий комплекс "Виктория" преодолеет свыше 200 метров под Москвой-рекой в результате проходки между станциями метрополитена "ЗИЛ" и "Остров Мечты", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении указывается, что общая длина проходки тоннеля будет 1490 метров.
"При проходке правого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на участке Бирюлевской линии метро строителям предстоит работать в сложных гидрогеологических условиях. Так, 210 метров щит "Виктория" пройдет под руслом затона Новинки", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении отмечается, что также щит пересечет трассу Замоскворецкой линии метрополитена. Это требует постоянного контроля режимов проходки и сверхточности при выполнении работ, а также высокой квалификации рабочих.
Щит завершит свою проходку в котловане станции "Остров Мечты", после чего его разберут. Затем предстоит плановое техническое обслуживание. После щит подготовят к работе на следующих этапах строительства метро, добавляется в пресс-релизе.
 
