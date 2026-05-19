Ефимов: право на проекты КРТ в Теплом Стане и Внукове выставили на торги

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги два проекта комплексного развития территорий в районах Теплый Стан и Внуково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В столице начался прием заявок для участия в торгах на право реализации двух проектов комплексного развития территорий. Один из них предусматривает редевелопмент незастроенной территории площадью 4,74 гектара вблизи 41-го километра МКАД. Участок отведен под строительство современного квартала с жильем и инфраструктурой, где общая площадь недвижимости превысит 151 тысячу квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Еще один проект, по словам замглавы города, касается двух участков суммарно на 64 гектара, которые расположены рядом с деревней Крекшино в Новой Москве. Там нужно будет возвести 628 тысяч "квадратов" жилой и нежилой недвижимости.

Стоимость участка в Теплом Стане начинается с 3,5 миллиардов рублей, во Внукове – почти с 5,4 миллиардов рублей, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса.

Там также отметили, что в Теплом Стане у победителя торгов будет возможность возвести жилые дома на 105 тысяч квадратных метров и многофункциональный комплекс на 46 тысяч "квадратов" с парковкой для 600 автомобилей.

У деревни Крекшино могут появиться образовательный комплекс на 1,5 тысячи человек, детский сад на 350 человек, спортивный комплекс с гостиницей и технопарк. Таким образом, суммарная площадь перечисленных объектов может достигнуть около 230 тысяч "квадратов", добавили в градкомплексе.