Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: право на проекты КРТ в Теплом Стане и Внукове выставили на торги - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 19.05.2026
Ефимов: право на проекты КРТ в Теплом Стане и Внукове выставили на торги

Ефимов: право на два проекта КРТ в Теплом Стане и Внукове выставили на торги

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги два проекта комплексного развития территорий в районах Теплый Стан и Внуково, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице начался прием заявок для участия в торгах на право реализации двух проектов комплексного развития территорий. Один из них предусматривает редевелопмент незастроенной территории площадью 4,74 гектара вблизи 41-го километра МКАД. Участок отведен под строительство современного квартала с жильем и инфраструктурой, где общая площадь недвижимости превысит 151 тысячу квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ефимов: в строительстве станций метро Москвы задействованы 12 щитов
18 мая, 12:09
Еще один проект, по словам замглавы города, касается двух участков суммарно на 64 гектара, которые расположены рядом с деревней Крекшино в Новой Москве. Там нужно будет возвести 628 тысяч "квадратов" жилой и нежилой недвижимости.
Стоимость участка в Теплом Стане начинается с 3,5 миллиардов рублей, во Внукове – почти с 5,4 миллиардов рублей, уточняется в сообщении пресс-службы градкомплекса.
Там также отметили, что в Теплом Стане у победителя торгов будет возможность возвести жилые дома на 105 тысяч квадратных метров и многофункциональный комплекс на 46 тысяч "квадратов" с парковкой для 600 автомобилей.
У деревни Крекшино могут появиться образовательный комплекс на 1,5 тысячи человек, детский сад на 350 человек, спортивный комплекс с гостиницей и технопарк. Таким образом, суммарная площадь перечисленных объектов может достигнуть около 230 тысяч "квадратов", добавили в градкомплексе.
Зарегистрироваться на торги нужно до 19 июня, а сами аукционы пройдут 29 июня на онлайн-площадке "Росэлторг".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Ефимов: 18 старых домов в Западном Дегунине расселили в рамках реновации
16 мая, 16:57
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала