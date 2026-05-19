В Уганде запретили рукопожатия из-за Эболы
19:16 19.05.2026 (обновлено: 19:18 19.05.2026)
В Уганде запретили рукопожатия из-за Эболы

Nile Post: Минздрав Уганды запретил рукопожатия и другие приветствия из-за Эболы

© NIAID Вирус Эбола на человеческой клетке
Вирус Эбола на человеческой клетке
© NIAID
Вирус Эбола на человеческой клетке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав Уганды ввел временный запрет на рукопожатия и другие способы приветствия, предполагающие физический контакт.
  • Эти меры ввели после выявления в стране двух с лучаев заражения вирусом Эбола, один из них — с летальным исходом.
  • Заразившиеся были гражданами Демократической Республики Конго (ДРК).
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Минздрав Уганды ввел временный запрет на рукопожатия и другие эпидемиологически небезопасные способы приветствия, сообщило во вторник издание Nile Post.
В Уганде на текущий момент было выявлено два случая заражения вирусом Эбола, один из них - с летальным исходом. Заразившиеся были гражданами Демократической Республики Конго (ДРК). Министерство здравоохранения Уганды продолжает отслеживать динамику заболеваемости в стране и принимать необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни.
«
"Министерство здравоохранения Уганды временно запретило рукопожатия и другие способы приветствия, предполагающие физический контакт. Это произошло после того, как в стране было зафиксировано два подтвержденных случая заражения вирусом Эбола, связанных с ДРК", - пишет издание.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.
