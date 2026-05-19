Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА, перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.