Из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде из Ярославля в Москву - РИА Новости, 19.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 19.05.2026 (обновлено: 16:16 19.05.2026)
Из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде из Ярославля в Москву

Вид на Ярославль - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Вид на Ярославль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.
  • В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА, перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Евраев.
«

"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал он.

Евраев призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбрать маршрут, минуя этот участок.
Позднее губернатор уточнил, что большинство атаковавших Ярославскую область беспилотников сбили, произошло попадание в промобъект, возгорание ликвидируют.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
