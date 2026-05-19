Из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде из Ярославля в Москву

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА, перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Евраев.
Евраев призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбрать маршрут, минуя этот участок.
Позднее губернатор уточнил, что большинство атаковавших Ярославскую область беспилотников сбили, произошло попадание в промобъект, возгорание ликвидируют.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.