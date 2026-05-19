ВСУ нанесли удары дронами по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Беспилотники ВСУ ночью атаковали Энергодар, сообщил глава города Максим Пухов.
"Критически высокая активность дронов в городе" , — написал он в канале на платформе "Макс".
По словам Пухова, атаки продолжались всю ночь. Украинские боевики нанесли удары по автомобилям, блокпостам. Местные службы зафиксировали попадания по жилым домам.
Глава города призвал жителей быть предельно осторожными и максимально сократить перемещения и время нахождения на улице.