Силы ПВО за шесть часов сбили 70 дронов над российскими регионами

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 8.00 до 14.00 мск перехватили и уничтожили 70 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Девятнадцатого мая в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московским регионом и Республикой Крым", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
