ФСБ показала задержание диверсантов в Воронежской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России показала задержание завербованных СБУ выходцев из ближнего зарубежья в Воронежской области.
- Диверсанты подорвали БПЛА на территории воинской части.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ФСБ России показала задержание завербованных СБУ выходцев из ближнего зарубежья, подорвавших БПЛА на территории воинской части в Воронежской области.
На опубликованных кадрах сотрудники ФСБ окружают белый автомобиль и производят силовое задержание двух злоумышленников. Также на видео показан FPV-дрон с присоединенным к нему серым прямоугольным элементом, предположительно, предназначавшийся для совершения диверсии в Воронежской области.
По данным ФСБ, двое агентов СБУ прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и подорвали один БПЛА на территории воинской части региона.