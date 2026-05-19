Эксперт рассказала, сколько россиян с диабетом не знают о своем диагнозе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти шесть миллионов человек в России имеют сахарный диабет.
- Столько же людей не знают о своем диагнозе.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти шесть миллионов человек в России имеют сахарный диабет, столько же людей не знают о своем диагнозе, рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
"По результатам последних эпидемиологических исследований, почти 6 миллионов человек в России зарегистрированных сейчас с диагнозом "сахарный диабет", составляют половину, по нашим расчетам, половину той армии пациентов с сахарным диабетом, которые в принципе в России имеют этот диагноз, поскольку половина пациентов с сахарным даже не догадывается, то, что они больны", - сказала Мокрышева в ходе пресс-конференции в Москве.
Она добавила, что в данный момент все силы направлены на раннее выявление и профилактику осложнений сахарного диабета.
Раскрыт простой способ профилактики диабета
2 мая, 17:24