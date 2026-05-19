Дегтярев отметил заслугу учителей физкультуры - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
15:29 19.05.2026
Дегтярев отметил заслугу учителей физкультуры

Дегтярев: учителя физкультуры помогают формировать резерв национальных команд

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил роль Минпросвещения и учителей физкультуры в создании базы спортсменов для национальных команд.
  • Министр спорта подчеркнул, что более 94% молодежи занимаются физической активностью и спортом, благодаря усилиям учителей физкультуры и системы просвещения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил заслугу Минпросвещения и учителей физкультуры в создании базы спортсменов, из которых формируется резерв национальных команд.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры. В рамках этого мероприятия Минспорт и Минпросвещения России заключили межведомственное соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.
"Вопрос один - физическое воспитание, культура, спорт и здоровье детей. Будем действовать вместе. Сегодня у нас число занимающихся физической активностью и спортом среди молодежи очень высокое - больше 94%. В этом в первую очередь заслуга просвещения и вас, учителей физической культуры. Вы даете базу, из которой формируется резерв национальных команд: юниорских и взрослых, а система Министерства спорта уже дошлифовывает эти алмазы в бриллианты, которые блистают на международных соревнованиях и в честь которых поднимается флаг России все чаще и чаще", - отметил министр спорта в ходе съезда учителей.
Минпросвещения и Минспорт будут развивать школьные спортивные лиги
Михаил Дегтярев
 
