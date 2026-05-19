Рейтинг@Mail.ru
Украина не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в 2026 году - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 19.05.2026 (обновлено: 03:59 19.05.2026)
Украина не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в 2026 году

Пентагон: Киев не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в $47 миллиардов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году из-за дефицита в размере около 47 миллиардов долларов.
  • В 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы составят 114 миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
Согласно отчету Пентагона, в госдепартаменте США подсчитали, что в 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы ей потребуются в размере 114 миллиардов. Дефицит составит 47 миллиардов.
"Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – говорится в документе.
Из отчета следует, что страны Европейского союза, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, обязались предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, что составляет около 105 миллиардов долларов.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Киев не получит часть помощи США из-за истечения срока ее выделения
02:09
 
В миреУкраинаСШАВенгрияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала