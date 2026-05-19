Украина не сможет самостоятельно покрыть дефицит бюджета в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году из-за дефицита в размере около 47 миллиардов долларов.
- В 2026 году Украина сможет самостоятельно получить около 67 миллиардов долларов, а расходы составят 114 миллиардов долларов.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно финансировать свой бюджет в 2026 году, поскольку разница между доходами и расходами составляет около 47 миллиардов долларов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.
"Эти прогнозы могут меняться в зависимости от хода конфликта в 2026 году, однако без иностранного финансирования Украина не сможет обеспечивать свой бюджет в течение всего года", – говорится в документе.