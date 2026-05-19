Челябинские предприятия и регионы Казахстана развивают сотрудничество

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая - РИА Новости. Более 100 предприятий Челябинской области и регионов Республики Казахстан приняли участие в бизнес-форуме по развитию сотрудничества, который состоялся в Челябинске, предприятия десятилетиями работают в единой кооперации, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Форум состоялся в Челябинске в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Республику Казахстан. В нем приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, представители южноуральских предприятий, компаний Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей Казахстана и др.

"Челябинская область и Казахстан – больше чем соседи. У нас сформировалась полноценная экономическая экосистема. Наши предприятия десятилетиями работают в единой кооперации, наши аграрии поставляют продукцию, которая востребована на наших рынках. Мы надежные поставщики – так было, так есть и так будет всегда. Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Казахстан стабильно превышает миллиард долларов в год, но я убежден, что мы способны на большее. Мы открыты для любых предложений, готовы выступать "единым окном" для бизнеса всех регионов Республики Казахстан, заинтересованных в развитии торговых отношений с Россией", – цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.

В бизнес-форуме по развитию сотрудничества приняли участие более 100 предприятий Челябинской области и регионов Республики Казахстан, отмечается в сообщении. В рамках деловой программы форума состоялись B2B-переговоры между челябинскими предприятиями и Республики Казахстан, результат – более 200 прямых деловых контактов, которые станут основой для развития бизнеса и укрепления экспортного потенциала региона, поясняет пресс-служба.

После форума состоялась встреча Абаева с губернатором Текслером. По данным правительства региона, стороны в том числе обсудили возможность проработки возобновления авиасообщения между Челябинском и Астаной и усиления взаимодействия в сфере туризма, в том числе путем формирования пакетных предложений для отдыха.

"Наши президенты в конце месяца встречаются. И наше сегодняшнее взаимодействие, переговоры, экономический форум являются частью подготовки к этой встрече и говорят о том, что взаимный интерес между регионами России и Казахстана только растет. Значит, у нас есть будущее и совместные проекты", – сказал Текслер.

Абаев в ходе встречи с губернатором отметил высокий уровень организации визита делегации в регион. "Отношения Казахстана и России сегодня представляют образцовую модель межгосударственного взаимодействия. Фундамент всего этого партнерства – доверительный диалог между лидерами наших государств. Их регулярные контакты определяют магистральные направления нашей совместной работы", – цитирует пресс-служба слова Абаева.

Также глава казахстанской делегации отметил, что президенты Казахстана и России уделяют особое внимание развитию межрегиональных связей: под их патронатом ежегодно проходит Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В 2026 году он состоится в Омске, где по предложению Даурена Абаева может быть заключено соглашение между Челябинской и Павлодарской областями, отмечается в сообщении.

По словам директора АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Валерия Денисенко, свободная экономическая зона, индустриальные парки открыты для предприятий Казахстана. "Между нашими странами уже... работает Carnet TIR - документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государства, опломбированных таможней, в кузовах автомобилей или контейнерах с упрощенными таможенными процедурами. Как уже сказали, идет расширение пункта пропуска "Бугристое". Все это - новые возможности для логистики, что позволяет бизнесу более активно и оперативно взаимодействовать", - сказал Денисенко в ходе форума.

Он также отметил, что Казахстан для Челябинской области ключевое направление. "Последние несколько лет на постоянной основе проходят как визиты бизнеса к нам, так и в Республику Казахстан. Предприятия региона активно участвуют в выставках на территории республики. Участие в выставках и визитах каждый раз приводит к реальным договоренностям и интересам для бизнеса", - добавил он.