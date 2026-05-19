В Чехии ищут варианты окончания временной защиты для украинских мужчин

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Правительство Чехии ищет варианты окончания временной защиты для находящихся в республике украинских мужчин в репродуктивном возрасте, заявил во вторник в видеосюжете на своей странице в соцсети Х спикер Палаты депутатов парламента Томио Окамура.
"Наше правительство усиленно ведет переговоры в ЕС о возможности окончания так называемой временной защиты в Чехии для всех украинских мужчин в репродуктивном возрасте. Как известно, присвоение этого статуса – указание из Брюсселя. Я бы лучше всего окончил его моментально для всех украинцев", - заявил Окамура. Уточняется, что речь идет о мужчинах, которые по возрасту подпадают под призыв в армию.
Однако, по словам спикера, Брюссель не позволит чешским властям этого сделать. "Так что если бы мы все это окончили, все равно все украинцы здесь останутся согласно правилам ЕС", - добавил Окамура.
В связи с этим необходимо добиваться окончания конфликта на Украине, в результате чего статус временной защиты для всех украинцев в Чехии автоматически бы окончился и они должны были бы вернуться домой, а в случае желания получить разрешение на пребывание в Чехии делали бы это стандартным путем, сказал Окамура.
"В течение двух месяцев должно быть ясно, удастся ли нам добиться хотя бы лишения временной защиты для мужчин (украинцев – ред.) репродуктивного возраста. Для этого мы должны заручиться поддержкой остальных государств-членов ЕС, а это, по моим сведениям, идет тяжело. Кроме того, уже в этом месяце будет готов для обсуждения новый законопроект о пребывании иностранцев в Чехии, который значительно ужесточит правила, в том числе получение статуса временной защиты", - отметил спикер чешского парламента.
