13:51 19.05.2026
Археолог Бутягин заявил, что не планирует командировки в западные страны

Археолог Александр Бутягин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Российский историк и археолог Александр Бутягин заявил, что после своего задержания в Польше не планирует пока командировки в западные страны.
"Пока не планирую. Европейские страны по-разному ко мне отнеслись. Ученые меня поддерживали и европейские. Но тут ты рискуешь не только собой, ты подвергаешь большой нервной опасности своих друзей, знакомых, огромное количество людей, которые тебе помогают, может быть, могли сделать что-то другое полезное. Поэтому пока я никуда уезжать не планирую, наша страна велика, дел у меня полно, пока сосредоточусь на них", - сказал Бутягин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
