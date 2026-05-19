Бутягин возглавит археологическую экспедицию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы российский историк и археолог Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму в этом сезоне, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.

Бутягин - автор множества научных публикаций и открытий, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.