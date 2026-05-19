Бутягин возглавит археологическую экспедицию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы российский историк и археолог Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму в этом сезоне, сообщила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.
"Александр Бутягин снова возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа на Мирмекий на мысе Карантинный в восточном Крыму в этом сезоне", - сказала Умрихина агентству.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
Бутягин - автор множества научных публикаций и открытий, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.