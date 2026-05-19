Рейтинг@Mail.ru
На Байкале перевернулся катер с пассажирами - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 19.05.2026 (обновлено: 11:14 19.05.2026)
На Байкале перевернулся катер с пассажирами

На Байкале перевернулся катер, четыре человека находятся под водой

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAXКатер "Хивус" перевернулся на Байкале в Бурятии. 19 мая 2026
Катер Хивус перевернулся на Байкале в Бурятии. 19 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAX
Катер "Хивус" перевернулся на Байкале в Бурятии. 19 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Байкале в Бурятии перевернулся катер "Хивус".
  • Один человек пострадал, четверо остаются под водой.
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Катер "Хивус" перевернулся на Байкале в Бурятии, один человек пострадал, четверо находятся под водой, сообщила прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств произошедшей аварии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
"Хивус" - это катер на воздушной подушке, используется во время зимних экскурсий по Байкалу для передвижения по льду, снегу и воде.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Томской области три человека пропали после опрокидывания катера
10 мая, 18:39
 
ПроисшествияБайкалРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала