На Байкале перевернулся катер с пассажирами

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Катер "Хивус" перевернулся на Байкале в Бурятии, один человек пострадал, четверо находятся под водой, сообщила прокуратура республики.

"По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой", - говорится в сообщении.