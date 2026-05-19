На Байкале перевернулся катер с пассажирами

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Катер "Хивус" перевернулся на Байкале в Бурятии, один человек пострадал, четверо находятся под водой, сообщила прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня в местности Черепаха примерно в 30 метрах от берега перевернулся катер "Хивус". По предварительной информации, один человек госпитализирован, четверо остаются под водой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств произошедшей аварии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
"Хивус" - это катер на воздушной подушке, используется во время зимних экскурсий по Байкалу для передвижения по льду, снегу и воде.