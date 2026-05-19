Почему первый пуск "Бурана" с экипажем так и не состоялся

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Советский космический корабль "Буран" остался в истории как парадокс: гениальной технике, обошедшей американский Space Shuttle по возможностям, так и не дали шанс полностью раскрыть свой потенциал.
Почему так произошло? И что помешало реализации проекта?
Ответ на американскую угрозу
В 1970-х советское руководство следило за American Space Shuttle с растущей тревогой. США планировали строить космические челноки. Москва предполагала военное применение. В качестве ответа американцам был разработан проект "Энергия — Буран", состоявший из челнока "Буран" и мощнейшей ракеты "Энергия". На этот эксперимент было потрачено около 16,4 миллиарда рублей — примерно столько же, сколько на Байкало-Амурскую магистраль.
"Буран" превосходил американский челнок: летал в полностью автоматическом режиме, имел систему спасения на любом этапе полета. Впрочем, программа Space Shuttle оказалась убыточной: пуски обходились в 500 миллионов долларов, и США закрыли проект в 2011-м.
В "волчьей стае" уходили один за другим
Для обучения управлению челноком в 1978 году начали готовить летчиков. Из 500 кандидатов отобрали лишь девять, а после строгой медкомиссии в команде остались пятеро. Командиром группы выбрали Игоря Волка. К нему присоединились его заместитель Анатолий Левченко, летчик-испытатель Олег Кононенко, боевой летчик Римантас Станкявичюс и летчик-испытатель Александр Щукин.
Эту пятерку прозвали "волчьей стаей". Но всех их ждала незавидная участь.
Игорь Волк — космонавт-исследователь, член экипажа космического корабля Т-12 в учебно-тренировочном макете корабля «Союз», 1 января 1984 года
Первым погиб Олег Кононенко в 1980 году. Он отрабатывал взлет с авианосца с повышенной нагрузкой: сопло двигателя должно было развернуться, чтобы самолет Як-38 набрал высоту, но этого не случилось. Машина рухнула в море. Кононенко не успел катапультироваться, до последнего пытаясь спасти технику.
В 1987-м Анатолий Левченко в качестве космонавта летал на станцию "Мир". Это был важный медицинский эксперимент для понимания влияния невесомости на способность пилотировать "Буран". Через пять месяцев после возвращения у него развилась опухоль головного мозга, и пилот вскоре ушел из жизни.
Через 12 дней после смерти Левченко погиб Александр Щукин. Он выполнял тренировочный полет на спортивном Су-26. Самолет вошел в плоский штопор и разбился.
В 1990 году под Венецией разбился Римантас Станкявичюс во время показательного полета на новом Су-27 для итальянцев. Он выполнял петлю Нестерова на небольшой высоте, которой не хватило для маневра.
В 1994-м от последствий тяжелейших травм, полученных во время испытательных полетов, скончался Николай Садовников.
В живых остался всего один член команды — командир Игорь Волк, который умер в 2017 году.
Первый и последний полет "Бурана"
Эксперимент оказался под угрозой из-за гибели летчиков, поэтому было принято решение выполнить полет "Бурана" в автоматическом режиме — с помощью бортового компьютера. Это произошло 15 ноября 1988 года. На взлете орбитальный челнок сопровождал самолет МиГ-25 под управлением Магомеда Толбоева.
Орбитальный корабль многоразового использования «Буран»
По планам того времени, в 1994-м должен был состояться первый старт "Бурана" с экипажем. Пилотировать его должен был Волк. Но в 1993 году Российское космическое агентство программу свернуло. А всего через пару лет, уже в 1995-м, США отправили к станции "Мир" новый челнок "Атлантис".