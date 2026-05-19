Игроки "Зенита" отреагировали на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике в своих соцсетях выразили удовлетворение попаданием в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Состав был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро.
"Надеть футболку сборной Бразилии всегда имело для меня особое значение с самого детства. Невозможно объяснить чувство, когда ты представляешь свою страну и свой народ", - написал Луис Энрике в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, кто был рядом со мной на этом пути. Тот мальчишка из Вали-ду-Карангола все еще жив внутри меня, и сейчас он переживает то, что останется с ним на всю жизнь. Еще одна сбывшаяся мечта. Мы - Бразилия. Мы едем на чемпионат мира", - добавил Луис Энрике.
Дуглас Сантос у себя в соцсети выложил момент с оглашением своего имени главным тренером бразильской сборной Карло Анчелотти, и процитировал Евангелие от Матфея: "Сегодня день, который останется в памяти. Благодарность богу за все, что он делает! "Ищите же прежде царства божия и правды его, и это все приложится вам (Мф. 6:33)".
Дугласу Сантосу 32 года. В текущем сезоне защитник, имеющий российский паспорт, провел 25 матчей за "Зенит" и забил два гола. В активе 25-летнего Луиса Энрике 34 матча и шесть забитых мячей.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.