При детонации украинского БПЛА в белгородском селе погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского БПЛА, сообщил оперштаб региона.

"В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации беспилотника от полученных ранений мужчина скончался на месте", - сообщил оперштаб.

Отмечается, что на месте атаки повреждены фасад и остекление часовни Димитрия Солунского, а также легковой автомобиль.