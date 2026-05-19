При детонации украинского БПЛА в белгородском селе погиб мирный житель - РИА Новости, 19.05.2026
17:48 19.05.2026 (обновлено: 17:53 19.05.2026)
При детонации украинского БПЛА в белгородском селе погиб мирный житель

Оперштаб Белгорода: житель Новой Нелидовки погиб при детонации украинского БПЛА

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
  • В селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского БПЛА погиб мирный житель.
БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского БПЛА, сообщил оперштаб региона.
"В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации беспилотника от полученных ранений мужчина скончался на месте", - сообщил оперштаб.
Отмечается, что на месте атаки повреждены фасад и остекление часовни Димитрия Солунского, а также легковой автомобиль.
