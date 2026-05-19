08:34 19.05.2026
В Новгородской области отразили атаку 12 украинских БПЛА

  • В Новгородской области отразили атаку 12 украинских БПЛА.
  • Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией.
  • При обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона и поблагодарил их за работу.
Как сообщили ранее в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией.
"Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 12 БПЛА. Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о режиме беспилотной опасности в районе 19 часов вечера понедельника.
