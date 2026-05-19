Краткий пересказ от РИА ИИ В Новгородской области отразили атаку 12 украинских БПЛА.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией.

При обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона и поблагодарил их за работу.

Как сообщили ранее в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией

"Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 12 БПЛА. Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку", - написал Дронов в своем канале на платформе Max

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.