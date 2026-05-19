17:23 19.05.2026
Завершено расследование дела депутата ДНР Бондаренко

© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
  • Завершено расследование уголовного дела депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко о растрате.
  • Ее обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также легализации денежных средств.
  • При этом ей не вменили статью о незаконной банковской деятельности из-за отсутствия состава преступления.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Во вторник суд рассматривает вопрос о продлении фигурантке срока содержания под стражей.
"Собраны достаточные доказательства для составления обвинительного заключения в отношении Бондаренко… Обвиняемая уведомлена об окончании следственных действий, материалы переданы для ознакомления в порядке статьи 217 УПК РФ", - заявил следователь в суде.
По словам защиты, окончательно Бондаренко не стали вменять статью УК о незаконной банковской деятельности, сопряженной с доходом в особо крупном размере. Ее преследование в этой части прекращено в связи с отсутствием состава преступления, Бондаренко намерена воспользоваться правом на реабилитацию. В то же время Бондаренко обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также легализации денежных средств.
Как ранее заявила в суде Бондаренко, ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Вину она не признает.
Показания в отношении Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, осужденный на четырехлетний срок по обвинению в растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Женщина, по его словам, помогла обналичить 30 миллионов рублей, а затем передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильева в конце декабря 2025 года приговорили к 5,5 годам, он сотрудничал со следствием и признал вину в полном объеме.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Бондаренко "активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата".
