Завершено расследование дела депутата ДНР Бондаренко

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Во вторник суд рассматривает вопрос о продлении фигурантке срока содержания под стражей.

« "Собраны достаточные доказательства для составления обвинительного заключения в отношении Бондаренко… Обвиняемая уведомлена об окончании следственных действий, материалы переданы для ознакомления в порядке статьи 217 УПК РФ", - заявил следователь в суде.

По словам защиты, окончательно Бондаренко не стали вменять статью УК о незаконной банковской деятельности, сопряженной с доходом в особо крупном размере. Ее преследование в этой части прекращено в связи с отсутствием состава преступления, Бондаренко намерена воспользоваться правом на реабилитацию. В то же время Бондаренко обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также легализации денежных средств.

Как ранее заявила в суде Бондаренко, ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Вину она не признает.

Показания в отношении Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, осужденный на четырехлетний срок по обвинению в растрате при возведении фортификационных сооружений в Курской области . Женщина, по его словам, помогла обналичить 30 миллионов рублей, а затем передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильева в конце декабря 2025 года приговорили к 5,5 годам, он сотрудничал со следствием и признал вину в полном объеме.

Бондаренко - уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.