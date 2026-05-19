Премьер Болгарии призвал Европу к участию в переговорах по Украине

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Европе пора начать участвовать в переговорах по Украине, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Пришло время для дипломатии, потому что долгая война истощает все стороны... Для нас неважно, будет ли это один переговорщик или команда. Важно, чтобы переговоры начались", - заявил болгарский премьер-министр, слова которого приводит агентство.
Премьер Болгарии также выразил надежду, что переговоры по Украине начнутся в ближайшее время, говорится в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.