Рейтинг@Mail.ru
"АльфаСтрахование" и Innostage разработают защиту бизнеса от киберрисков - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.05.2026

"АльфаСтрахование" и Innostage разработают защиту бизнеса от киберрисков

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Программист
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "АльфаСтрахование" и российская ИТ-компания Innostage подписали в рамках конференции "ЦИПР-2026" соглашение о сотрудничестве в разработке комплексных решений для защиты бизнеса от киберугроз, технологических сбоев и их финансовых последствий, сообщил страховщик.
Планируется, что решения будут доступны компаниям малого, среднего и крупного бизнеса в различных отраслях – от промышленности и энергетики до транспорта, ритейла и финансового сектора.
В рамках партнерства Innostage обеспечит технологическую составляющую защиты: аудит и оценку зрелости ИТ- и ИБ-инфраструктуры, выявление уязвимостей, реагирование на инциденты, форензику, восстановление и модернизацию инфраструктуры, а также повышение отказоустойчивости цифровых систем. "АльфаСтрахование" возьмет на себя управление страховой защитой от финансовых последствий кибератак, простоев ИТ-систем и других цифровых рисков.
"Количество и сложность киберугроз продолжают расти, при этом финансовые последствия таких инцидентов становятся все более чувствительными для бизнеса. Сегодня компаниям важно не только выстраивать надежную систему технической защиты, но и иметь понятный механизм компенсации возможных финансовых потерь. Партнерство с Innostage позволит нам предложить клиентам комплексный инструмент управления цифровыми рисками – от предотвращения атак до восстановления бизнеса после инцидентов", – приводятся в сообщении слова генерального директора "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова.
 
АльфаСтрахованиеТехнологииБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала