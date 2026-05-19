"АльфаСтрахование" и Innostage разработают защиту бизнеса от киберрисков

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "АльфаСтрахование" и российская ИТ-компания Innostage подписали в рамках конференции "ЦИПР-2026" соглашение о сотрудничестве в разработке комплексных решений для защиты бизнеса от киберугроз, технологических сбоев и их финансовых последствий, сообщил страховщик.

Планируется, что решения будут доступны компаниям малого, среднего и крупного бизнеса в различных отраслях – от промышленности и энергетики до транспорта, ритейла и финансового сектора.

В рамках партнерства Innostage обеспечит технологическую составляющую защиты: аудит и оценку зрелости ИТ- и ИБ-инфраструктуры, выявление уязвимостей, реагирование на инциденты, форензику, восстановление и модернизацию инфраструктуры, а также повышение отказоустойчивости цифровых систем. "АльфаСтрахование" возьмет на себя управление страховой защитой от финансовых последствий кибератак, простоев ИТ-систем и других цифровых рисков.