Безбогов: внедрение Open API приведет к новой гонке банков за клиентами

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Внедрение стандарта открытого программного интерфейса (Open API) поменяет правила игры на банковском рынке, когда побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чьим приложением пользуются чаще, а не те, чьи карты являются основными в кошельке пользователей, считает заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

По словам Безбогова, которые приводит пресс-служба ВТБ, когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение.

"Если я смотрю в приложение ВТБ, то мною "владеет" ВТБ, он мне пишет какие-то рекомендации, рисует какие-то красивые картинки, геймифицирует меня, кешбэки обещает, и так далее. То есть он со мной работает, вне зависимости от того, в каком банке лежат мои деньги. И вот эта конкуренция о том, в чье приложение я смотрю как клиент — я клиент того банка, через приложение которого я захожу", - пояснил Безбогов.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, полагает Безбогов.