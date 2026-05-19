Безбогов: внедрение Open API приведет к новой гонке банков за клиентами

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Внедрение стандарта открытого программного интерфейса (Open API) поменяет правила игры на банковском рынке, когда побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чьим приложением пользуются чаще, а не те, чьи карты являются основными в кошельке пользователей, считает заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.
По словам Безбогова, которые приводит пресс-служба ВТБ, когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение.
"Если я смотрю в приложение ВТБ, то мною "владеет" ВТБ, он мне пишет какие-то рекомендации, рисует какие-то красивые картинки, геймифицирует меня, кешбэки обещает, и так далее. То есть он со мной работает, вне зависимости от того, в каком банке лежат мои деньги. И вот эта конкуренция о том, в чье приложение я смотрю как клиент — я клиент того банка, через приложение которого я захожу", - пояснил Безбогов.
Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, полагает Безбогов.
"Если вы имеете карты нескольких банков, то у вас есть карта первого выбора, и вы основные траты делаете с нее. Но когда у другого банка появляется лучшая процентная ставка по депозиту или лучшие условия кэшбэка, то вы переходите в его приложение. Вы все равно заходите в приложения всех банков, карты которых у вас есть, и получаете коммуникацию от них. А в случае открытого банка у вас нет необходимости заходить в другие приложения, вы можете работать со всеми счетами из одного. То есть конкуренция приложений выходит на новый уровень. Будет новая гонка с точки зрения клиентских путей", — прогнозирует топ-менеджер.