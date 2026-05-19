Минобороны рассказало об учениях ядерных сил в Белоруссии

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, отработают в ходе учения ядерных сил, сообщило Минобороны России.
Как сообщило ранее ведомство, ВС России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация.
"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.