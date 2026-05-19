"Даже не сказали, где спасжилеты". Почему погибли туристы на Байкале

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Анастасия Савенкова. Пять человек утонули во время прогулки по озеру Байкал — аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха у села Турка. По предварительным данным, на судно вместимостью десять пассажиров посадили 18. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Двукратная перегрузка

"Байкал — это не только красиво, это эмоции, которые остаются с вами навсегда" — так рекламирует себя компания "Кристальный Байкал", организовавшая смертельный тур. Тринадцать выживших туристов точно запомнят эту прогулку на всю жизнь.

ЧП произошло 19 мая всего в тридцати метрах от берега, когда аэролодка маневрировала у местной достопримечательности — скалы Черепаха. По информации Telegram-каналов , в какой-то момент капитан решил совершить прыжок со льда в воду — судно перевернулось.

Медики, прибыв к месту трагедии, осмотрели выживших, но госпитализация не потребовалась, сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии. Из воды достали пять тел. Власти республики окажут поддержку семьям погибших.

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram Спасательные работы на месте происшествия с катером на озере Байкал

В МЧС уточнили, что перевернулась аэролодка "Север 750".

На сайте производителя указано, что вместимость салона данной модели — до десяти человек. Но 19 мая на борт поднялись 18, включая капитана.

Видимо, почти двукратную перегрузку компания допускала и раньше. РИА Новости удалось найти объявление "Кристального Байкала" в Telegram-канале, где все местные турфирмы рекламируют свои услуги. Там сказано, что "на сезон зима-2026 доступны к бронированию две аэролодки "Север" по 18 мест".

Представитель "Кристального Байкала" уверяла журналистов телеканала 360, что на борту находились всего 12 человек. Она считает, что причиной инцидента мог стать дефект лодки. Якобы когда судно накренилось, капитан (а он достаточно опытный) постарался сохранить равновесие, но не получилось. Впрочем, эту информацию опровергают в МЧС республики.

"Зимний сезон закрыт"

"Кристальный Байкал" базируется в селе Турка. Оттуда и отправляли экскурсии. Причем это единственная компания, предлагавшая водные прогулки поздней весной.

Как рассказал РИА Новости сотрудник еще одной фирмы, также работающей в этом поселке, лодки стоят на берегу с конца апреля.

"Мы уже не ходим, зимний сезон закрыт, на Байкале сейчас все готовятся к лету, — отметил он. — Лед уже плохой. Плюс когда Байкал расходится, у нас в Турке ветрено. На устойчивость судна это вряд ли влияет, но скорость существенно снижается".

Аэролодка может передвигаться как по воде, так и по льду. "Она для этого хорошо приспособлена. Но все равно в мае людей не катают".

Представитель туристического агентства "Байкальский отдых" Сергей добавил: ранее никаких инцидентов не было. "Туристам даже разрешали выходить на открытые участки льда. Аэролодки и суда на воздушной подушке считаются безопасным видом транспорта. Тут, скорее всего, сыграл человеческий фактор. Подозреваю, что капитан как-то неправильно ее развернул. Или же столкнулся со льдиной", — предположил он.

При этом Сергей недоумевает, как в лодку вместимостью десять человек можно усадить 18: "Им банально не хватит места".

"Посадили на кухню"

На рынке компания "Кристальный Байкал" уже больше четырех лет. Почти все отзывы об экскурсиях положительные. Лишь в нескольких звучит критика.

Так, Екатерина Мурлачева, в августе 2025-го побывавшая на экскурсии к острову Ольхон, пишет: "Всех распихали по старым корабликам. Некоторым не хватило места. Их посадили на кухне и так же молча, ничего не объясняя, повезли три часа до острова. <...> Никто не предупреждал, что на острове сходить с корабля и заходить на него нужно, карабкаясь по огромным камням… В общем, собрали денег и забили. На кораблике даже не сказали, где находятся спасжилеты".

В другом отзыве об экскурсии "Байкальский мираж" турист упоминает, что на катере "меньше посадочных мест, чем пассажиров".

Лодка-призрак

Выяснилось также, что на борт нельзя было брать экскурсантов. "Это судно не зарегистрировано в установленном порядке, лицензии у него на перевозку пассажиров нет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.