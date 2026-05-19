Аэролодка, перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку

Краткий пересказ от РИА ИИ Аэролодка «Север-750», перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку пассажиров.

В результате происшествия погибли пять человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка.

Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Перевернувшаяся на Байкале аэролодка с 18 людьми на борту не имела лицензии на перевозку пассажиров, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Это судно не зарегистрировано в установленном порядке, лицензии у него на перевозку пассажиров нет", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Юрист Вадим Багатурия полагает, что фигурантам уголовного дела по факту ЧП может грозить до 10 лет лишения свободы.

"Произошедшее будет рассматриваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможно, в ходе расследования будет установлена дополнительная квалификация в отношении подозреваемых, и это будет не единственное обвинение. Но пока прогноз именно до 10 лет лишения свободы", - сказал Багатурия NEWS.ru

По данным МЧС , аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии . По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии.