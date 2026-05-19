12:07 19.05.2026 (обновлено: 12:30 19.05.2026)
После ЧП с лодкой на Байкале возбудили дело об оказании небезопасных услуг

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAX
Катер перевернулся на озере Байкал. Архивное фото
  • После ЧП с аэролодкой "Север-750" на Байкале в Бурятии возбудили уголовное дело.
  • Аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха, в ней находились 18 человек, удалось спасти 13, тела пятерых погибших подняли из Байкала.
  • Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ЧП с лодкой на Байкале в Бурятии, сообщает СК РФ.
По данным МЧС, аэролодка "Север-750" перевернулась в районе скалы Черепаха. Согласно последний информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии. В транспортной прокуратуре РИА Новости сообщали, что идет проверка, прокурор выехал на место.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении СК.
