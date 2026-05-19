В Запорожской области за сутки два человека пострадали от атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области два человека пострадали от атак ВСУ за сутки.
- Среди пострадавших — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и рук, а также 15-летний подросток, которого задело осколком.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Два человека, включая 15-летнего подростка, пострадали при атаках ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В городе Каменке-Днепровской при атаке по территории частного домовладения пострадал мужчина 1964 года рождения – он получил осколочные ранения грудной клетки и рук. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. В Акимовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника пострадал 15-летний парень – его задело осколком", - написал Балицкий.
Подростку оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.