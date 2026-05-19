МЧС рассказало подробности трагедии с аэролодкой на Байкале

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Перевернувшаяся на Байкале аэролодка "Север-750" с туристами затонула примерно в 25 метрах от берега на глубине от четырех до пяти метров, рассказал главный государственный инспектор главного управления МЧС по Бурятии Николай Зайцев.

Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежит туроператору "Кристальный Байкал".