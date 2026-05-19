14:17 19.05.2026
Семьям погибших на Байкале туристов окажут поддержку

Власти Бурятии окажут поддержку семьям погибших при ЧП с лодкой на Байкале

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСпасательные работы на месте происшествия с катером на озере Байкал
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Бурятии окажут поддержку семьям погибших туристов после опрокидывания аэролодки на Байкале.
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Власти Бурятии окажут поддержку семьям погибших туристов после опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки", - написал Цыденов в своем канале в "Максе".
По данным МЧС, аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии.
Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ.
Все туристы на борту опрокинувшейся на Байкале лодки были из Подмосковья
ПроисшествияРеспублика БурятияБайкалПрибайкальский районАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
