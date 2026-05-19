Семьям погибших на Байкале туристов окажут поддержку

По данным МЧС, аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии.