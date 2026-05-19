Семьям погибших на Байкале туристов окажут поддержку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Бурятии окажут поддержку семьям погибших туристов после опрокидывания аэролодки на Байкале.
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Власти Бурятии окажут поддержку семьям погибших туристов после опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки", - написал Цыденов в своем канале в "Максе".
По данным МЧС, аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По информации МЧС, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Тела пятерых погибших подняли из Байкала, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии.
Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ.