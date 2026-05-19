На месте опрокидывания аэролодки на Байкале работают 30 спасателей

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Тридцать спасателей и 11 единиц техники работают на месте опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил региональный главк МЧС.

По данным главка, аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.