На месте опрокидывания аэролодки на Байкале работают 30 спасателей

11:47 19.05.2026 (обновлено: 11:56 19.05.2026)
На месте опрокидывания аэролодки "Север-750" на Байкале работают 30 спасателей

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Тридцать спасателей и 11 единиц техники работают на месте опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил региональный главк МЧС.
По данным главка, аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.
"На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС России", - говорится в сообщении.
ПроисшествияБайкалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
