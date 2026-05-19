На борту перевернувшейся на Байкале аэролодки находились 14 человек

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Четырнадцать человек находились, по уточненной информации, на борту перевернувшейся на Байкале аэролодки "Север-750", спасено десять человек, в том числе ребенок, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.