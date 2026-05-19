В Москве число самозанятых превысило 2,3 миллиона

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Количество москвичей, платящих налог на профессиональный доход, выросло до 2,34 миллиона человек, это составляет 14% от всего числа зарегистрированных в России самозанятых, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, большее количество москвичей делают выбор в пользу самозанятости как эффективного инструмента для начала своего дела, реализации как профессионала и для саморазвития.

"Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от ИТ-услуг и рекламы до транспортной логистики. В первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 апреля превысило 2,34 миллиона. Увеличение количества самозанятых свидетельствует о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики", –приводит пресс-служба московского ДЭПР слова Багреевой.

Отмечается, что такой вид налога востребован среди москвичей, которые работают на себя. Среди его преимуществ называют простоту при регистрации, автоматизированный режим при передаче данных о доходах, отсутствие необходимости в предоставлении отчетности и использовании кассовой техники.

Среди популярных видов деятельности столичных самозанятых, указанных при регистрации, – пассажирские и грузоперевозки, доставка, реклама, маркетинг, сдача жилья в аренду.

С января по март 2026 года плательщики налога выдали 58,2 миллиона чеков, их средний размер – более 2,8 тысячи рублей.

За I квартал года самозанятые направили в бюджет Москвыболее 5 миллиардов рублей. Эта цифра на 6% больше, чем за подобный период в 2025 году. Всего за время действия налогового режима в московский бюджет поступило порядка 65 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Будущим предпринимателям помогает столица. В центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" у москвичей есть возможность освоить за период до 3 месяцев одну из 75 профессий в различных экономических отраслях. У центра в 2025 году появилась новая площадка практического обучения. После прохождения обучения консультанты помогут обучившимся трудоустроиться или создать собственное дело.

Помимо этого, во флагманском центре "Моя работа" проработана комплексная система поддержки предпринимателей. Им помогают оценить потенциал, изучить нюансы при открытии и ведении дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, а также найти первых клиентов.