Бабушкина сообщила о включении волонтеров в претенденты на новую награду

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся во вторник под председательством Людмилы Бабушкиной, дополнен перечень заслуг, за которые вручается знак отличия Свердловской области "Жизнь во благо", теперь награду можно будет получить за активное участие в добровольческой деятельности, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Знак отличия Свердловской области, учрежденный в 2013 году, является формой поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятельность на территории региона. Внесенными изменениями в отдельные областные законы о наградах, почетных званиях и наградах высших органов государственной власти Свердловской области, установлено, что знаком отличия "Жизнь во благо" могут быть награждены волонтеры, уже имеющие почетные грамоты от высших органов госвласти региона за активное участие в добровольческой деятельности. Волонтеры, оказывающие весомую поддержку участникам СВО, могут получить награду, не зависимо от наличия почетной грамоты. Кроме того, поправками дополнен перечень наград высших органов государственной власти – теперь к ним относятся памятные знаки.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер выступил с этой законодательной инициативой. Мы, конечно же, его поддержали. В Свердловской области сформировано мощное волонтерское движение, участие в котором принимают жители области всех возрастов и профессий. Это и студенты, и работники предприятий, и пенсионеры. Добровольцы помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь в зону СВО, приводят в порядок мемориальные комплексы, участвуют в поисковых операциях и экологических субботниках. Важно поддерживать их в этих начинаниях и поощрять за активную гражданскую позицию и готовность прийти на помощь", – отметила Бабушкина.