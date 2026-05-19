Бабушкина отметила важность ограничения ИИ в предвыборной кампании
14:01 19.05.2026
Бабушкина отметила важность ограничения ИИ в предвыборной кампании

Людмила Бабушкина отметила важность ограничения ИИ в предвыборной кампании

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области, состоявшемся во вторник под председательством Людмилы Бабушкиной, принят закон, направленный на совершенствование избирательного законодательства, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Внесенные изменения в Избирательный кодекс Свердловской области запрещают использование при агитации сгенерированных с помощью ИИ изображений и голосов людей.
В частности, изменениями в закон вводится запрет на использование в агитационном материале изображения или воспроизведение голоса, в том числе вымышленного или умершего человека, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. При этом избирательному объединению будет разрешено использование изображения или воспроизведение голоса выдвинутого им на соответствующих выборах кандидата, включая изображение кандидата среди неопределенного круга лиц. Также разрешено использование кандидатом своих изображений или воспроизведение своего голоса. Кроме того, можно будет использовать изображения или воспроизведение голоса иного лица, являющегося гражданином РФ и достигшего 18 лет, при наличии письменного согласия такого лица и отсутствии у такого лица ограничений, предусмотренных Избирательным кодексом Свердловской области.
"Изменения внесены с целью приведения регионального законодательства в соответствие с недавними изменениями в федеральный закон. Эти нововведения, прежде всего, защищают кандидатов и избирателей – позволяют избежать ситуаций, когда в предвыборной агитации бесконтрольно используются материалы, сгенерированные искусственным интеллектом. Кроме того, внесенные изменения в Избирательный кодекс Свердловской области позволяют окружным избирательным комиссиям в маленьких территориях самостоятельно принимать решение о численности этих комиссий", – заявила Бабушкина.
Кроме того, депутаты по итогам тайного голосования избрали кандидатуру Татьяны Мерзляковой на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области сроком на пять лет.
