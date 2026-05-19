Сборная Австрии по хоккею одолела Латвию, одержав третью кряду победу на ЧМ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе сборной Австрии шайбы забросили Тим Харниш (28-я минута), Беньямин Нисснер (45) и Винценц Рорер (60). У латвийцев отличился Рудольф Балцерс (41).

Сборная Австрии победила во всех трех матчах со старта турнира и занимает третье место в группе A, набрав 9 очков. У латвийцев два поражения и одна победа, команда идет четвертой с 3 баллами.

В матче группы B, прошедшем во Фрибуре, сборная Норвегии обыграла команду Италии со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).