Сборная Австрии по хоккею одолела Латвию, одержав третью кряду победу на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе сборной Австрии шайбы забросили Тим Харниш (28-я минута), Беньямин Нисснер (45) и Винценц Рорер (60). У латвийцев отличился Рудольф Балцерс (41).
19 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
40:25 • Рудольфс Балцерс
(Денис Смирновс, Alberts Smits)
27:11 • Тим Харниш
(Paul Stapelfeldt)
44:22 • Бенджамин Нисснер
(Питер Шнайдер, Винценц Рорер)
59:58 • Винценц Рорер
(Тимо Никль)
Сборная Австрии победила во всех трех матчах со старта турнира и занимает третье место в группе A, набрав 9 очков. У латвийцев два поражения и одна победа, команда идет четвертой с 3 баллами.
В матче группы B, прошедшем во Фрибуре, сборная Норвегии обыграла команду Италии со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
