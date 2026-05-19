Губернатор Приамурья предложил увеличить число авиарейсов в Харбин

Губернатор Амурской области Василий Орлов на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

Губернатор Амурской области Василий Орлов на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Увеличить количество авиарейсов между Благовещенском и Харбином и привлечь китайские авиакомпании предложил губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече в Харбине, сообщает правительство Амурской области.

"Для развития туризма важно авиасообщение. В марте в Благовещенске открыли новый комфортный и современный терминал аэропорта. Предлагаю увеличить количество рейсов между Благовещенском и Харбином, привлечь китайские авиакомпании", – приводятся в сообщении слова Орлова.

Рабочая встреча прошла с секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, отметив позитивную динамику в торговле, логистике и гуманитарных проектах.

Губернатор подчеркнул, что отношения между Приамурьем и Хэйлунцзяном развиваются динамично и являются примером для других регионов. В числе общих приоритетов — запуск трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ в этом году.

Также Василий Орлов предложил запустить новые совместные образовательные программы для бизнеса двух стран на базе Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске.

"Помимо консультаций решили запустить краткосрочные практико-ориентированные образовательные программы для российского и китайского бизнеса. Хотим объединить сильные бизнес-школы двух стран для совместной разработки таких программ", – сказал губернатор.

Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере спорта и культуры. В планах — проведение легкоатлетического забега по международному мосту, российско-китайского форума промышленного туризма и массового оздоровительного забега в Благовещенске и Хэйхэ.

"Зимний спортивный фестиваль ежегодно растет. Он становится визитной карточкой наших регионов, нашей дружбы", – отметил Орлов.

Секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян поддержал инициативы и предложил активнее сотрудничать в сфере медицины и науки. Также стороны обсудили разработку специальных туристических продуктов в связи с запуском канатной дороги.