12:32 19.05.2026
Губернатор Приамурья предложил увеличить число авиарейсов в Харбин

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил увеличить число авиарейсов в Харбин

© Фото : Василий Орлов/MAX — Губернатор Амурской области Василий Орлов на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Увеличить количество авиарейсов между Благовещенском и Харбином и привлечь китайские авиакомпании предложил губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече в Харбине, сообщает правительство Амурской области.
"Для развития туризма важно авиасообщение. В марте в Благовещенске открыли новый комфортный и современный терминал аэропорта. Предлагаю увеличить количество рейсов между Благовещенском и Харбином, привлечь китайские авиакомпании", – приводятся в сообщении слова Орлова.
Рабочая встреча прошла с секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, отметив позитивную динамику в торговле, логистике и гуманитарных проектах.
Губернатор подчеркнул, что отношения между Приамурьем и Хэйлунцзяном развиваются динамично и являются примером для других регионов. В числе общих приоритетов — запуск трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ в этом году.
Также Василий Орлов предложил запустить новые совместные образовательные программы для бизнеса двух стран на базе Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске.
"Помимо консультаций решили запустить краткосрочные практико-ориентированные образовательные программы для российского и китайского бизнеса. Хотим объединить сильные бизнес-школы двух стран для совместной разработки таких программ", – сказал губернатор.
Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере спорта и культуры. В планах — проведение легкоатлетического забега по международному мосту, российско-китайского форума промышленного туризма и массового оздоровительного забега в Благовещенске и Хэйхэ.
"Зимний спортивный фестиваль ежегодно растет. Он становится визитной карточкой наших регионов, нашей дружбы", – отметил Орлов.
Секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян поддержал инициативы и предложил активнее сотрудничать в сфере медицины и науки. Также стороны обсудили разработку специальных туристических продуктов в связи с запуском канатной дороги.
В завершение встречи губернатор пригласил Сюй Циня посетить Амурскую область и осмотреть новые объекты, включая Дом российско-китайской дружбы, добавили в правительстве региона.
