ПВО отразила атаку трех БПЛА над Новгородской областью

Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за работу и напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, нужно сообщить о находке по номеру 112.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.

Утром во вторник Дронов сообщил, что ночью военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона.

"Сегодня днем силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max