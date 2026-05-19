ПВО отразила атаку трех БПЛА над Новгородской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку трех БПЛА над Новгородской областью.
- Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за работу и напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, нужно сообщить о находке по номеру 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.
Утром во вторник Дронов сообщил, что ночью военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона.
"Сегодня днем силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.