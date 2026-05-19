Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку трех БПЛА над Новгородской областью - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 19.05.2026 (обновлено: 15:06 19.05.2026)
ПВО отразила атаку трех БПЛА над Новгородской областью

Дронов: ПВО отразила атаку трех БПЛА над Новгородской областью

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на Великий Новгород
Вид на Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Вид на Великий Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отразили атаку трех БПЛА над Новгородской областью.
  • Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военных за работу и напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, нужно сообщить о находке по номеру 112.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.
Утром во вторник Дронов сообщил, что ночью военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона.
"Сегодня днем силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА. Спасибо нашим военным за работу!" - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для БПЛА
Вчера, 14:06
 
БезопасностьНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала