ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 130 раз

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 130 раз нанесли удары по 13 округам Белгородской области, два мирных жителя погибли, шесть пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он добавил, что в результате ударов погибли двое мирных жителей, шесть человек получили ранения. Четверо из них госпитализированы, уточнил Шуваев, подчеркнув, что лечение пострадавших держит на личном контроле.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 125 беспилотников, из них 67 дронов были сбиты и подавлены.