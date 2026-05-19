ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 130 раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки около 130 раз нанесли удары по 13 округам Белгородской области.
- В результате ударов погибли двое мирных жителей, шесть человек получили ранения.
- Всего было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 125 беспилотников, из них 67 дронов были сбиты и подавлены.
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 130 раз нанесли удары по 13 округам Белгородской области, два мирных жителя погибли, шесть пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 131 раз атаковали территорию Белгородской области. Атаки врага выполнены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате ударов погибли двое мирных жителей, шесть человек получили ранения. Четверо из них госпитализированы, уточнил Шуваев, подчеркнув, что лечение пострадавших держит на личном контроле.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 125 беспилотников, из них 67 дронов были сбиты и подавлены.
За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 23 частных домовладениях, трех коммерческих и одном социальном объектах, двух предприятиях, инфраструктурном объекте и 20 транспортных средствах.