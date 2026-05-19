Безумие в Лондоне! "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года

РИА Новости Спорт — об "Арсенале" и многострадальной, но такой долгожданной победе лондонцев в Английской премьер-лиге (АПЛ) после трех подряд вторых мест.

1. Золота ждали почти четверть века. В прошлый раз "Арсенал" становился победителем чемпионата страны в далеком 2004-м с Тьерри Анри в нападении и Арсеном Венгером на тренерском мостике. Тот сезон получился уникальным, потому что триумфатор завершил национальное первенство без единого поражения.

2. Чемпионство стало возможно благодаря "Борнмуту". Сегодня он сенсационно остановил в родных стенах "Манчестер Сити" (1:1), главного преследователя "канониров", и лишил парней Хосепа Гвардиолы шанса на чудо в последнем туре.

Интриге — конец, ведь четыре очка отрыва "горожане" никак не отыграют.

3. А сколько всего золотых медалей АПЛ в копилке "пушкарей"? Их теперь 14, первое из которых было добыто в сезоне-1930/31. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (у обоих по 20 титулов).

4. У "канониров" в сезоне-2025/26 аж 32 сухих матча во всех турнирах. И такой статистики нет ни у одного клуба в ведущих лигах Европы. Также интересен тот факт, что в нынешнем столетии ни одна команда не побеждала восемь раз в АПЛ со счетом 1:0.

5. Главный тренер "канониров" Микель Артета шел к этой вершине 12 лет. Да, было золото чемпионата Англии с "Сити", где испанец работал ассистентом Гвардиолы, но не с "Арсеналом", в котором за пять лет в качестве игрока и семь лет тренерских такого успеха Микель не знал.

Как сообщает портал Opta, 44-летний Артета стал самым молодым тренером - чемпионом Англии со времен Жозе Моуринью (43 года) в 2006-м.

6. Голкипер "Арсенала" Давид Райя получит "золотую перчатку" АПЛ. И так три сезона подряд.

7. Лидер нынешней сборки "пушкарей" Деклан Райс — один из главных фаворитов на звание лучшего игрока сезона. Англичанин подходит к ЧМ-2026 в прайме.

8. Кстати, "Арсенал" сумасшедше подает угловые. Рекордные 18 голов за сезон АПЛ!

9. У заклятых врагов по Северному Лондону дела совсем плохи. Что не может не радовать "канониров": "Тоттенхэм Хотспур" проигрывает на выезде "Челси" и остается на 17-м месте. Если "шпоры" оступятся в последнем туре и опустятся на 18-ю строчку, то наступит катастрофа - вылет в Чемпионшип.

10. Впереди финал Лиги чемпионов! Вслед за золотом АПЛ "канониры" могут взять первый "ушастый" трофей в своей истории. 30 мая в Будапеште не знающая поражений в нынешнем сезоне ЛЧ команда Артеты встретится с французским "Пари Сен-Жермен" и нашим голкипером Матвеем Сафоновым, которые будут защищать звание лучшего клуба Европы.