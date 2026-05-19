Безумие в Лондоне! "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
23:45 19.05.2026 (обновлено: 00:03 20.05.2026)
Безумие в Лондоне! "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
РИА Новости Спорт — об "Арсенале" и многострадальной, но такой долгожданной победе лондонцев в Английской премьер-лиге (АПЛ) после трех подряд вторых мест.
1. Золота ждали почти четверть века. В прошлый раз "Арсенал" становился победителем чемпионата страны в далеком 2004-м с Тьерри Анри в нападении и Арсеном Венгером на тренерском мостике. Тот сезон получился уникальным, потому что триумфатор завершил национальное первенство без единого поражения.
2. Чемпионство стало возможно благодаря "Борнмуту". Сегодня он сенсационно остановил в родных стенах "Манчестер Сити" (1:1), главного преследователя "канониров", и лишил парней Хосепа Гвардиолы шанса на чудо в последнем туре.
Интриге — конец, ведь четыре очка отрыва "горожане" никак не отыграют.
3. А сколько всего золотых медалей АПЛ в копилке "пушкарей"? Их теперь 14, первое из которых было добыто в сезоне-1930/31. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (у обоих по 20 титулов).
4. У "канониров" в сезоне-2025/26 аж 32 сухих матча во всех турнирах. И такой статистики нет ни у одного клуба в ведущих лигах Европы. Также интересен тот факт, что в нынешнем столетии ни одна команда не побеждала восемь раз в АПЛ со счетом 1:0.
5. Главный тренер "канониров" Микель Артета шел к этой вершине 12 лет. Да, было золото чемпионата Англии с "Сити", где испанец работал ассистентом Гвардиолы, но не с "Арсеналом", в котором за пять лет в качестве игрока и семь лет тренерских такого успеха Микель не знал.
Как сообщает портал Opta, 44-летний Артета стал самым молодым тренером - чемпионом Англии со времен Жозе Моуринью (43 года) в 2006-м.
6. Голкипер "Арсенала" Давид Райя получит "золотую перчатку" АПЛ. И так три сезона подряд.
7. Лидер нынешней сборки "пушкарей" Деклан Райс — один из главных фаворитов на звание лучшего игрока сезона. Англичанин подходит к ЧМ-2026 в прайме.
8. Кстати, "Арсенал" сумасшедше подает угловые. Рекордные 18 голов за сезон АПЛ!
9. У заклятых врагов по Северному Лондону дела совсем плохи. Что не может не радовать "канониров": "Тоттенхэм Хотспур" проигрывает на выезде "Челси" и остается на 17-м месте. Если "шпоры" оступятся в последнем туре и опустятся на 18-ю строчку, то наступит катастрофа - вылет в Чемпионшип.
10. Впереди финал Лиги чемпионов! Вслед за золотом АПЛ "канониры" могут взять первый "ушастый" трофей в своей истории. 30 мая в Будапеште не знающая поражений в нынешнем сезоне ЛЧ команда Артеты встретится с французским "Пари Сен-Жермен" и нашим голкипером Матвеем Сафоновым, которые будут защищать звание лучшего клуба Европы.
В решающем матче турнира "Арсенал" не играл с 2006 года, когда уступил в Париже "Барселоне".
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Арсенал (Лондон)Микель АртетаДеклан РайсМанчестер Сити
 
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
