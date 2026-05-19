"Арсенал" досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу
23:28 19.05.2026 (обновлено: 23:43 19.05.2026)
"Арсенал" досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" впервые с 2004 года выиграл чемпионат Англии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии по футболу.
  • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:1.
  • «Борнмут» впервые в истории обеспечил себе участие в еврокубках.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, вследствие чего победителем турнира досрочно стал лондонский "Арсенал".
Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч на 39-й минуте забил Эли Жуниор Крупи, который стал рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голов в дебютном сезоне среди игроков не старше 19 лет. У гостей отличился Эрлинг Холанд (90+5).
Борнмут
1 : 1
Манчестер Сити
39‎’‎ • Eli Junior Kroupi
(Адриен Трюффер)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
"Манчестер Сити", имеющий в активе 78 очков, за тур до конца чемпионата лишился шансов догнать лидирующий "Арсенал", на счету которого 82 балла.
"Арсенал" впервые с сезона-2003/04 стал чемпионом страны. Лондонский клуб выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.
Благодаря ничьей "Борнмут" впервые в истории обеспечил себе участие в еврокубках. Команда, в активе которой 56 очков и 17-матчевая серия без поражений в АПЛ, гарантировала себе как минимум седьмое место и выход в Лигу Европы. При этом клуб продолжает бороться за Лигу чемпионов.
Матчи заключительного, 38-го тура состоятся 24 мая. "Манчестер Сити" примет бирмингемскую "Астон Виллу", а "Борнмут" в гостях сыграет с "Ноттингем Форест"
