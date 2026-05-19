"Арсенал" обыграл "Бернли" и увеличил отрыв от "Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Бернли" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в понедельник в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом на 37-й минуте отметился Кай Хаверц.
"Арсенал" одержал четвертую победу подряд и с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая идущий вторым и имеющий игру в запасе "Манчестер Сити" на 5 очков. Уже вылетевший в Чемпионшип "Бернли" с 21 очком остался на 19-й позиции.