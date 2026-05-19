00:01 19.05.2026
"Арсенал" обыграл "Бернли" и увеличил отрыв от "Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Арсенал» обыграл «Бернли» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 1:0.
  • «Арсенал» с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 очков.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Бернли" в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в понедельник в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом на 37-й минуте отметился Кай Хаверц.
Английская премьер-лига (АПЛ)
18 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Арсенал
1 : 0
Бернли
37‎’‎ • Кай Хаверц
(Букайо Сака)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" одержал четвертую победу подряд и с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), опережая идущий вторым и имеющий игру в запасе "Манчестер Сити" на 5 очков. Уже вылетевший в Чемпионшип "Бернли" с 21 очком остался на 19-й позиции.
ФутболСпортКай ХаверцАрсенал (Лондон)БернлиМанчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
