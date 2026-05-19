В МИД Армении заявили, что Ереван не хочет напряженных отношений с Москвой
11:40 19.05.2026 (обновлено: 12:24 19.05.2026)
В МИД Армении заявили, что Ереван не хочет напряженных отношений с Москвой

Мирзоян: Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой

Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ереван не намерен вносить напряженность в отношениях с Москвой, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
  • Армения продолжит сближение с Европейским союзом, несмотря на то что членство в Евразийском экономическом союзе и в Европейском союзе несовместимо.
ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Ереван не намерен вносить напряженность в отношениях с Москвой, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, комментируя перспективы отношений республики с ЕАЭС и Евросоюзом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".
Армения не намерена спорить с Россией, заявил Пашинян
"Мы не собираемся "разводиться" ни с одним из наших партнеров... Мы также не собираемся вносить конфронтацию - или, пожалуй, более уместно будет сказать - напряженность в отношения Армении и России. Мы партнеры, связанные множеством уз, и мы настроены развивать эти отношения, взаимовыгодные отношения, в здоровой среде. Проблемы, безусловно, есть, и их нужно рассмотреть, но я думаю, что проблемы есть во всех возможных отношениях в мире, и так было всегда", - заявил Мирзоян.
По его словам, нужно находить конструктивные решения этих проблем. Мирзоян добавил, что армянская сторона понимаем, и ей "не нужно, чтобы из России говорили, что членство в Евразийском экономическом союзе и членство в Европейском союзе несовместимы".
Экс-глава Армении назвал ухудшение отношений с Россией авантюрой
"Нам невозможно оставаться в Евразийском экономическом союзе и стать членом Европейского союза. Мы продолжим наше сближение с Европейским союзом, и когда наступит, созреет тот момент, когда мы должны будем именно в этот момент принять решение — быть членом этой группы или семьи этих стран - мы примем это решение", - отметил Мирзоян. Он добавил, что Ереван склонен к позитивному, здоровому, основанному на взаимном уважении и взаимной выгоде сотрудничеству.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
В Кремле назвали главное в отношениях России и Армении
