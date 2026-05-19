Охрана Пашиняна вытолкала с митинга деда погибшего военного

ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. С места проведения предвыборного митинга Никола Пашиняна оттащили пожилого мужчину, внук которого сгорел в армейской казарме, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн".
Накануне во время предвыборной агитации в Ереване Пашинян упрекнул карабахского армянина в продвижении азербайджанских нарративов. Как утверждает в соцсетях адвокат Роман Ерицян, позже участника конфликта задержали, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
До этого в понедельник он накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.