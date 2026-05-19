16:52 19.05.2026 (обновлено: 17:49 19.05.2026)
Охрана Пашиняна вытолкала с митинга деда погибшего военного

С митинга Пашиняна силой увели пенсионера, внук которого сгорел в казарме

  • С митинга Пашиняна увели мужчину, чей внук сгорел в армейской казарме.
  • Трагедия произошла в 2023 году, тогда погибли 15 военных.
  • Это уже третья публичная стычка Пашиняна во время предвыборной агитации за два дня.
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. С места проведения предвыборного митинга Никола Пашиняна оттащили пожилого мужчину, внук которого сгорел в армейской казарме, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн".
В январе 2023 года при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих. Мужчина напомнил премьеру Армении об этой трагедии, после чего охрана Пашиняна зажала ему рот и силой увела в сторону. Сторонникам политик заявил, что того подослали политические противники.
Захарова жестко отреагировала на истерику Пашиняна
Накануне во время предвыборной агитации в Ереване Пашинян упрекнул карабахского армянина в продвижении азербайджанских нарративов. Как утверждает в соцсетях адвокат Роман Ерицян, позже участника конфликта задержали, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
До этого в понедельник он накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
В Армении возбудили уголовное дело после видео с угрозами Пашиняну
