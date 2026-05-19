Бутягин посвятит доклад в Керчи истории перстней Боспора
09:23 19.05.2026
Бутягин посвятит доклад в Керчи истории уникальных золотых перстней Боспора

  • Александр Бутягин представит доклад о золотых перстнях с железными вставками, найденных на территории Боспорского царства.
  • Археолог связывает эти перстни с греческим островом Самофракия и предполагает, что они могли быть памятными сувенирами, связанными с религиозными мистериями.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Темой доклада на международной научной конференции "XXVII Боспорские чтения" в Керчи станут найденные на территории Боспорского царства уникальные золотые перстни с железными вставками, сообщил археолог Александр Бутягин.
В Керчи 18–20 мая в Музее каменных древностей "Лапидарий" проходит международная научная конференция "XXVII Боспорские чтения. Северное Причерноморье в эпоху античности и средневековья. Археология, История. Искусство". Она посвящена 200-летию Керченского музея древностей. Бутягин впервые приехал в Крым после освобождения из польской тюрьмы и принимает участие в конференции.
"Мой доклад будет о категории находок, которые были сделаны в XIX веке - начале XX века на территории Керчи, Боспорского царства. Это золотые перстни с железной вставкой без изображения в них. Такая странная находка. Несколько лет назад у меня появилось понимание, что это такое", - рассказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он уточнил, что связывает эти перстни с греческим островом Самофракия, который известен по находке одной из самых красивых античных статуй в мире - статуи Ники Самофракийской.
"И там на территории святилища были выходы магнитного железа. И похоже тем, кто участвовал в религиозных действиях на этом месте делали такие памятные перстни, которые свидетельствовали об участии в этих мистериях. Так что, похоже, наши боспоряне туда плавали и приобщались к мистериям античного мира" , - рассказал Бутягин.
Некоторые перстни, по его словам, были найдены на Тамани, а самый красивый – на кургане крымского мыса Ак-Бурун, рядом с которым проходит Крымский мост.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
