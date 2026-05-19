Бутягин посвятит доклад в Керчи истории перстней Боспора

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Темой доклада на международной научной конференции "XXVII Боспорские чтения" в Керчи станут найденные на территории Боспорского царства уникальные золотые перстни с железными вставками, сообщил археолог Александр Бутягин.

Керчи 18–20 мая в Музее каменных древностей "Лапидарий" проходит международная научная конференция "XXVII Боспорские чтения. Северное Причерноморье в эпоху античности и средневековья. Археология, История. Искусство". Она посвящена 200-летию Керченского музея древностей. Бутягин впервые приехал в Крым после освобождения из польской тюрьмы и принимает участие в конференции.

"Мой доклад будет о категории находок, которые были сделаны в XIX веке - начале XX века на территории Керчи, Боспорского царства. Это золотые перстни с железной вставкой без изображения в них. Такая странная находка. Несколько лет назад у меня появилось понимание, что это такое", - рассказал ученый в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он уточнил, что связывает эти перстни с греческим островом Самофракия, который известен по находке одной из самых красивых античных статуй в мире - статуи Ники Самофракийской.

"И там на территории святилища были выходы магнитного железа. И похоже тем, кто участвовал в религиозных действиях на этом месте делали такие памятные перстни, которые свидетельствовали об участии в этих мистериях. Так что, похоже, наши боспоряне туда плавали и приобщались к мистериям античного мира" , - рассказал Бутягин.

Некоторые перстни, по его словам, были найдены на Тамани , а самый красивый – на кургане крымского мыса Ак-Бурун, рядом с которым проходит Крымский мост.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы , которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией . Он вернулся в Петербург 1 мая.