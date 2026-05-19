Анчелотти объяснил вызов Неймара в сборную на чемпионат мира

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что включение нападающего "Сантоса" Неймара в заявку национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года объясняется его хорошей физической формой.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии. На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В последний раз до этого Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.