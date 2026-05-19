Анчелотти объяснил вызов Неймара в сборную на чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
01:45 19.05.2026
Анчелотти объяснил вызов Неймара в сборную на чемпионат мира

Анчелотти заявил, что его устраивает текущая форма Неймара

  • Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что включение нападающего "Сантоса" Неймара в заявку национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года объясняется его хорошей физической формой.
  • Неймар провел за "Сантос" 15 матчей и забил шесть голов с момента старта сезона в январе.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что включение нападающего "Сантоса" Неймара в заявку национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года объясняется его хорошей физической формой.
Состав был объявлен на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что шансы на участие лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара в чемпионате мира оцениваются как низкие из-за напряженных отношений с CBF на фоне его поведения и физических кондиций. С момента старта сезона в январе 34-летний игрок провел за бразильский "Сантос" 15 матчей и забил шесть голов.
"Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы весь год следили за ним, он демонстрировал стабильную игру и хорошую физическую форму", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии. На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В последний раз до этого Неймар вызывался в сборную в октябре 2023 года.
