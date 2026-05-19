На борту аварийно севшего в Якутии Ан-2 произошел пожар

УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на борту аварийно севшего самолета Ан-2 в Якутии, данные о пострадавших уточняются, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Предварительно на борту судна находилось 8 человек, данные о пострадавших уточняются. После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.