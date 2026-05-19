Кто из российских актеров учился на двойки в школе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Хорошая успеваемость — не всегда залог дальнейшего успеха человека в жизни. Многие отличники и "зубрилы" позавидовали бы тем двоечникам, которые стали примером для подражания целым поколениям.

Кто из российских актеров был аутсайдером в школе, но благодаря таланту снискал всенародную славу?

Александр Збруев мечтал стать водителем грузовика

Актер Александр Збруев в школьные годы не отличался хорошей успеваемостью и дважды оставался на второй год — в 4‑м и 8‑м классах. Он рос на Арбате и предпочтение отдавал спорту, занимался боксом и гимнастикой.

Несмотря на то что среди сверстников он получил прозвище Интеллигент, Александр большую часть времени проводил с арбатской шпаной.

После 8-го класса он и вовсе всерьез думал бросить школу и пойти работать водителем грузовика. От решения оставить учебу его отговорили мать и старший брат, которые были актерами и оказали на него большое влияние.

Фаина Раневская была изгоем в гимназии

Фаина Раневская училась в Мариинской женской гимназии в Таганроге, и учеба давалась ей очень тяжело. Особенно она не любила арифметику. Раневская признавалась, что решала математические задачи со слезами на глазах, совершенно не понимая их сути.

Также Раневская заикалась. Из-за этого она чувствовала себя неловко среди одноклассниц, которые над ней частенько посмеивались.

"Пожалейте человека, возьмите меня из гимназии!" — упрашивала маленькая Фанечка маму.

В итоге будущую актрису перевели на домашнее обучение. Она так и не получила аттестата о среднем образовании, окончив лишь начальные классы гимназии. Несмотря на неудачи, на дому ее обучили чтению, иностранным языкам, музыке и другим дисциплинам без строгой академической системы.

Талант комика помешал Юрию Никулину

В школьные годы Юрий Никулин также не отличался высокой успеваемостью. Учеба его интересовала меньше, чем общение с друзьями и веселые розыгрыши. Он постоянно шутил на уроках, смешил одноклассников и нередко срывал занятия.

На уроке истории, когда учитель спросил его о правлении Ивана Грозного, Никулин вместо ответа начал сочинять забавные небылицы, чем вызывал хохот всего класса. На вопрос учителя, откуда у него такие сведения, тот ответил : "Прочитал где-то".

В 1939 году, уже под конец школьного обучения, Никулин не смог вовремя сдать работы по черчению, из‑за чего не получил аттестат зрелости.

Павел Деревянко бросил кулинарный техникум

В школьные годы Павел Деревянко не проявлял особого интереса к учебе. Особенно тяжело будущему актеру давались точные науки — они казались ему невероятно сложными и неинтересными.

Из‑за неудовлетворительных оценок по нескольким предметам Павел остался на второй год в 8‑м классе. Чтобы не сидеть за партой еще один год, Деревянко решил поступить в кулинарный техникум. Однако спустя всего три месяца бросил его, осознав, что кулинария — не его призвание.

"И тогда у меня появилось много времени, чтобы заняться спортом. Задумал сделать карьеру культуриста, только это быстро надоело. Потом были баскетбол, плавание, стрельба, бокс и карате..." — вспоминал Павел.

Михаил Пуговкин окончил всего три класса школы

Михаил Пуговкин получил только начальное образование — три класса сельской школы. Причина — крайняя бедность семьи.

"Я из крестьян. Родители никогда бы не поверили, что их Минька когда-нибудь станет народным артистом, о котором узнает вся страна. Хотя друзья и односельчане, когда я строил им всякие смешные рожицы, пророчили мне: "Быть тебе, Минька, артистом!" — вспоминал впоследствии великий артист.